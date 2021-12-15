Gizem Karaca'nın son hali

Gizem Karaca, Instagram paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

TRT 1’in çok izlenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Evdokya karakterine hayat veren Gizem Karaca Ekmekçi, Instagram hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

GİZEM DEĞİŞTİ

Gizem Karaca’nın son paylaşımı, hakkındaki estetik söylentilerini alevlendirdi.

Daha önce yaptığı açıklamalarında estetik operasyon olmadığını dile getiren Gizem Karaca’nın son paylaşımındaki değişiklik gözden kaçmadı.

Instagram hesabında 3 milyona yakın takipçisi olan Gizem Karaca'nın yayınladığı son fotoğraf, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.