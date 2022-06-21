Petrol
115.21
0.95%
Euro
18.2421
0.11%
Dolar
17.3202
-0.07%
Altın
1.024
0.01%
Borsa
2539
0.00%
Bitcoin
357.195
1.29%
BTXN Coin
8.25
-2.13%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çok bulutlu 20 C

    Gizem Katmer evlendi

    Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer gelin oldu.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2022 - 07:18
    • Güncelleme : 21.06.2022 - 07:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gizem Katmer evlendi

    Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı 'Neriman' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Gizem Katmer, bugün bir süredir birlikte olduğu sanat yönetmeni sevgilisi Güçlü Aydoğdu ile evlendi.

    Gizem Katmer ve Güçlü Aydoğdu, bugün düzenlenen törenle mutluluklarını aileleri ve arkadaşlarıyla paylaştı.

    Gizem Katmer evlendi #1

    "Çocuk gelin olacaksın"

    Aylar önce sosyal medya hesabından nişanlandığını duyuran 27 yaşındaki oyuncu, takipçilerinden tepki almıştı. Takipçileri Katmer'e "Daha çok küçüksün evlenme, Çocuk gelin mi olacak" gibi yorumlar yapmış güzel oyuncu da "Küçük gözüküyorum ama ben 27 yaşındayım" diye cevap vermişti.

    Gizem Katmer evlendi #2

    Gizem Katmer evlendi #3


    İlginizi Çekebilir

    Avcılar'da trafik ışıklarında cinayet
    3. Sayfa

    Avcılar'da trafik ışıklarında cinayet

    Koin yatırımı yapmadan bu uzmanı muhakkak dinleyin
    CryptoTrader

    Koin yatırımı yapmadan bu uzmanı muhakkak dinleyin

    Bursa'da 4 kişinin öldüğü kazada acı detay: Tatile gidiyorlardı
    3. Sayfa

    Bursa'da 4 kişinin öldüğü kazada acı detay: Tatile gidiyorlardı

    Görüş Bildir