Gizem Katmer evlendi

Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer gelin oldu.

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı 'Neriman' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Gizem Katmer, bugün bir süredir birlikte olduğu sanat yönetmeni sevgilisi Güçlü Aydoğdu ile evlendi.

Gizem Katmer ve Güçlü Aydoğdu, bugün düzenlenen törenle mutluluklarını aileleri ve arkadaşlarıyla paylaştı.

"Çocuk gelin olacaksın"

Aylar önce sosyal medya hesabından nişanlandığını duyuran 27 yaşındaki oyuncu, takipçilerinden tepki almıştı. Takipçileri Katmer'e "Daha çok küçüksün evlenme, Çocuk gelin mi olacak" gibi yorumlar yapmış güzel oyuncu da "Küçük gözüküyorum ama ben 27 yaşındayım" diye cevap vermişti.