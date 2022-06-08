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    Gizem Özdilli: Altın istiyorum

    46 yaşındaki ünlü manken Gizem Özdilli, ağırlığınca altın istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2022 - 07:58
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 08:04
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    Gizem Özdilli: Altın istiyorum

    Bir dernek için podyuma çıkan Gizem Özdilli'nin üzerindeki gelinliğin fiyatı takılarla birlikte 1 milyon TL'yi buldu.

    Özdilli, podyum sonrası muhabirlerin sorularını yanıtladı. Evlenirken kimseden bu zamana kadar bir şey istemediğini söyleyen Özdilli, istekleriyle şaşırttı.

    "32 hissediyorum"

    Ünlü manken, 46 yaşında olduğunu ama 32 hissettiğini söyleyerek, "46 yaşındayken 46 gibi hissetmek istemiyorum, ben şu an 32, 33 hissediyorum. Beslenme şeklim, uyku düzenim, ruhum, mutluluğum, yaşama sevincim ve hedeflerim var. Bilinçaltıma bunu yükleyip öyle yol alıyorum. Yaşıtlarıma baktığım vakit bir fark var. Bir kere ruhen var. Bu çok önemli. Çünkü ruhunuz bedeninize yansıyor" şeklinde konuştu.

    Gizem Özdilli: Altın istiyorum #1

    "Altın ve mücevher istiyorum"

    Defilede son derece şık ve pahalı bir gelinlik giyen Gizem Özdilli "Bu zamana kadar kaç defa gelinlik giydiğimi hatırlamıyorum. İnşallah bu sene bir talihli çıkar da evlenirim. Evlenirken kimseden bu zamana kadar bir şey istemedim. Artık ağırlığımca altın ve mücevher istiyorum. Belki o zaman talihlim çıkar" diye espri yaptı.

    Gizem Özdilli: Altın istiyorum #2


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