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    Gizem Özdilli: Koronavirüs oldum sandım

    Koronavirüsten çok korktuğunu söyleyen Gizem Özdilli, kendini yorgun hissedince hastaneye koştu.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2020 - 11:50
    • Güncelleme : 09.10.2020 - 11:50
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    Gizem Özdilli: Koronavirüs oldum sandım

    Önceki gün Nişantaşı'ndaki alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan Gizem Özdilli, açıklamalarda bulundu.

    "TEST YAPTIRDIM"

    Kendisini yorgun hissettiği için özel bir klinikte koronavirüs testi yaptıran eski model, "Koronavirüs testi yaptırmak için geldim Nişantaşı'na. Çok şükür test sonucum negatif çıktı. O yüzden rahat bir nefes aldım." dedi.

    Gizem Özdilli: Koronavirüs oldum sandım #1

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