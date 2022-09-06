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    Gladyatör Hande Yener

    Hande Yener, konserlere ilginç kıyafetlerle çıkmaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2022 - 09:02
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 09:46
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    Gladyatör Hande Yener

    Pop müziğinin güçlü sesi Hande Yener, dün akşam Uşaklı hayranlarına konser verdi.

    Hande Yener, sahneye el işçiliğiyle bir ayda örülen zırh başlık ile çıktı. Yener’in tarzı için ‘Gladyatör Hande’ yorumları yapıldı.

    10 kilo

    Hande Yener'in üzerindeki kıyafetin toplamının 10 kilo olduğu öğrenildi.

    Hande Yener, konserlere ilginç kıyafetlerle çıkmaya devam ediyor VİDEO

    Gladyatör Hande Yener #1

    Gladyatör Hande Yener #2

    Gladyatör Hande Yener #3

    Gladyatör Hande Yener #4


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