Gladyatör Hande Yener

Hande Yener, konserlere ilginç kıyafetlerle çıkmaya devam ediyor.

Pop müziğinin güçlü sesi Hande Yener, dün akşam Uşaklı hayranlarına konser verdi.

Hande Yener, sahneye el işçiliğiyle bir ayda örülen zırh başlık ile çıktı. Yener’in tarzı için ‘Gladyatör Hande’ yorumları yapıldı.

10 kilo

Hande Yener'in üzerindeki kıyafetin toplamının 10 kilo olduğu öğrenildi.

Hande Yener, konserlere ilginç kıyafetlerle çıkmaya devam ediyor VİDEO

