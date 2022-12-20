Petrol
80
0.25%
Euro
19.804
0.11%
Dolar
18.6546
0.02%
Altın
1.082
1.05%
Borsa
5398
0.00%
Bitcoin
319.556
0.47%
BTXN Coin
8.04
14.85%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C

    Göğüs dekolteli elbise giyen İlayda Alişan, çok beğenildi

    Güzel oyuncu İlayda Alişan, derin göğüs dekoltesiyle takipçilerini büyüledi.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2022 - 15:05
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 15:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Göğüs dekolteli elbise giyen İlayda Alişan, çok beğenildi

    Daha önce Kırmızı Oda ve Masumiyet gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu İlayda Alişan, 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli balkon pozlarıyla herkesi kendine hayran bıraktı.

    Ünlüler de beğendi

    Alişan'ın iddialı stiline kısa sürede 150 bine yakın beğeni geldi. Güzel oyuncu balkon pozlarıyla Sümeyye Aydoğan, Buçe Buse Kahraman, Ezgi Eyüboğlu ve Beril Pozam gibi isimlerin de beğenisi kazandı.

    Seversin dizisinin final yapmasıyla hayranlarını üzen İlayda Alişan'ın, Ateş Kuşları dizisiyle ekrana geri dönmesi bekleniyor.

    Göğüs dekolteli elbise giyen İlayda Alişan, çok beğenildi #1

    Göğüs dekolteli elbise giyen İlayda Alişan, çok beğenildi #2

    Göğüs dekolteli elbise giyen İlayda Alişan, çok beğenildi #3

    Göğüs dekolteli elbise giyen İlayda Alişan, çok beğenildi #4


    Sinan Akçıl: Evlilik beynimdeki özgürlüğü öldürdü
    Magazin

    Sinan Akçıl: Evlilik beynimdeki özgürlüğü öldürdü

    AB'den karbon emisyonlarını azaltmak için anlaşma
    Ekonomi

    AB'den karbon emisyonlarını azaltmak için anlaşma

    Arkanıza Yaslanın, Yatırım Robotu Size Çalışıyor!
    Advertorial

    Arkanıza Yaslanın, Yatırım Robotu Size Çalışıyor!

    Görüş Bildir