Göğüs dekolteli elbise giyen İlayda Alişan, çok beğenildi

Güzel oyuncu İlayda Alişan, derin göğüs dekoltesiyle takipçilerini büyüledi.

Daha önce Kırmızı Oda ve Masumiyet gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu İlayda Alişan, 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli balkon pozlarıyla herkesi kendine hayran bıraktı.

Ünlüler de beğendi

Alişan'ın iddialı stiline kısa sürede 150 bine yakın beğeni geldi. Güzel oyuncu balkon pozlarıyla Sümeyye Aydoğan, Buçe Buse Kahraman, Ezgi Eyüboğlu ve Beril Pozam gibi isimlerin de beğenisi kazandı.

Seversin dizisinin final yapmasıyla hayranlarını üzen İlayda Alişan'ın, Ateş Kuşları dizisiyle ekrana geri dönmesi bekleniyor.