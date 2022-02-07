Gökçe Bahadır evleniyor

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy'un nikah tarihi belli oldu.

'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisiyle ekranda olan 40 yaşındaki oyuncu Gökçe Bahadır, Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalıştığı, kendisinden dört yaş büyük müzisyen Emir Ersoy'la İzmir'in Çeşme ilçesinde nikah masasına oturacak.

BALAYI ALAÇATI'DA

50 davetliden oluşacak nikaha katılım sınırlı sayıda tutulacak. Oyuncu ve müzisyenin nikahtan sonraki düğünü Alaçatı'da gerçekleşecek. İkili, balayını da Alaçatı'da geçirdikten sonra İstanbul'a dönecek.

Yakın çevresine mutlu olduğunu dile getiren Bahadır, geçtiğimiz günlerde evlilikle ilgili soruya, "Kısmet artık" demişti.

Gökçe Bahadır, 2011'de hayatını birleştirdiği Ali Sunal'dan 2012'de boşanmıştı.