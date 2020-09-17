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- Gökçe Bahadır'dan oyunculuk tüyosu
Gökçe Bahadır'dan oyunculuk tüyosu
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, başrol alamayan oyuncu arkadaşlarına seslendi.
- Haber Merkezi
- 17.09.2020 - 10:13
- Güncelleme : 17.09.2020 - 10:13
Yaprak Dökümü dizisiyle ünlenen ve kariyerinde yükselmeye devam eden Gökçe Bahadır, önceki gün Etiler’deki bir gözlükçüde görüntülendi.
HAZAL KAYA'NIN YORUMU SORULDU
Oyuncu, Hazal Kaya’nın “Şişman oyunculara rol gelmiyor.” sözleri hatırlatılınca, “Herkesin yorumu, yolu başka. O yüzden belli başlı kurallar yok bu hayatta. Tek bildiğim bir şey var; kalpten oynarsanız olur.” açıklamasını yaptı.