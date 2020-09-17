Gökçe Bahadır'dan oyunculuk tüyosu

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, başrol alamayan oyuncu arkadaşlarına seslendi.

Yaprak Dökümü dizisiyle ünlenen ve kariyerinde yükselmeye devam eden Gökçe Bahadır, önceki gün Etiler’deki bir gözlükçüde görüntülendi.

HAZAL KAYA'NIN YORUMU SORULDU

Oyuncu, Hazal Kaya’nın “Şişman oyunculara rol gelmiyor.” sözleri hatırlatılınca, “Herkesin yorumu, yolu başka. O yüzden belli başlı kurallar yok bu hayatta. Tek bildiğim bir şey var; kalpten oynarsanız olur.” açıklamasını yaptı.