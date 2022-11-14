Gökçe Bahadır'ın yeni evi 10 milyon TL

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın, Alaçatı'da sahibi olduğu evi satarak, Bodrum'da başka bir ev aldığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz Şubat ayında Emir Ersoy ile nikah masasına oturan Gökçe Bahadır kazadığı parayı gayrimenkule yatırıyor.

Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren ikiliden Gökçe Bahadır'ın, geçtiğimiz günlerde Bodrum Gümüşlük’ten yaklaşık 10 milyon TL’ye ev aldığı öğrenildi.

Alaçatı'daki evi sattı

Oyuncu, iki yıl önce Alaçatı’da 4 milyon TL’ye satın aldığı daireyi, 6 milyon TL’ye elinden çıkardı. Bahadır’ın, oradaki evi yatırım için aldığı ve oturmadığı ortaya çıktı. Son dönemde reklam filmlerinde boy gösteren oyuncu, satıştan elde ettiği miktarın üzerine 4 milyon TL daha üzerine koyarak, Bodrum’a geçti.