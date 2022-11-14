Petrol
95.56
-0.45%
Euro
19.2073
-0.07%
Dolar
18.6019
0.31%
Altın
1.052
-0.13%
Borsa
4479
0.54%
Bitcoin
320.915
0.14%
BTXN Coin
6.30
-4.68%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Gökçe Bahadır'ın yeni evi 10 milyon TL

    Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın, Alaçatı'da sahibi olduğu evi satarak, Bodrum'da başka bir ev aldığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 10:09
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 10:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gökçe Bahadır'ın yeni evi 10 milyon TL

    Geçtiğimiz Şubat ayında Emir Ersoy ile nikah masasına oturan Gökçe Bahadır kazadığı parayı gayrimenkule yatırıyor.

    Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren ikiliden Gökçe Bahadır'ın, geçtiğimiz günlerde Bodrum Gümüşlük’ten yaklaşık 10 milyon TL’ye ev aldığı öğrenildi.

    Alaçatı'daki evi sattı

    Oyuncu, iki yıl önce Alaçatı’da 4 milyon TL’ye satın aldığı daireyi, 6 milyon TL’ye elinden çıkardı. Bahadır’ın, oradaki evi yatırım için aldığı ve oturmadığı ortaya çıktı. Son dönemde reklam filmlerinde boy gösteren oyuncu, satıştan elde ettiği miktarın üzerine 4 milyon TL daha üzerine koyarak, Bodrum’a geçti.

    Gökçe Bahadır ın yeni evi 10 milyon TL #1

    Gökçe Bahadır ın yeni evi 10 milyon TL #2


    Hafsanur Sancaktutan: Sadece güzel değilim
    Magazin

    Hafsanur Sancaktutan: Sadece güzel değilim

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Eylül ayında ihracat birim değer endeksi yüzde 2,7 arttı
    Ekonomi

    Eylül ayında ihracat birim değer endeksi yüzde 2,7 arttı

    Görüş Bildir