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    Gökçe Kırgız ve Yılmaz Taner nişanlandı

    Gökçe Kırgız, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu Yılmaz Taner ile evliliğe ilk adımı attı.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2020 - 07:46
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    Gökçe Kırgız ve Yılmaz Taner nişanlandı

    Şarkıcı Gökçe Kırgız ile 10 aydır aşk yaşadığı Yılmaz Taner, önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir mekanda aile arasında nişan yaptı.

    DÜĞÜN TARİHİ DE BELLİ

    Çift, şubat ayında dünyaevine girecek. Pastalarını keserek kız isteyen Yılmaz Taner, herkesin huzurunda yüzük taktı.

    Kız isteme merasiminde çift ayrıca şubatta evlenme kararı aldı.

    Gökçe Kırgız ve Yılmaz Taner nişanlandı #1

    Gökçe Kırgız ve Yılmaz Taner nişanlandı #2

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