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- Gökçe Kırgız ve Yılmaz Taner nişanlandı
Gökçe Kırgız ve Yılmaz Taner nişanlandı
Gökçe Kırgız, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu Yılmaz Taner ile evliliğe ilk adımı attı.
- Haber Merkezi
- 03.11.2020 - 07:46
Şarkıcı Gökçe Kırgız ile 10 aydır aşk yaşadığı Yılmaz Taner, önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir mekanda aile arasında nişan yaptı.
DÜĞÜN TARİHİ DE BELLİ
Çift, şubat ayında dünyaevine girecek. Pastalarını keserek kız isteyen Yılmaz Taner, herkesin huzurunda yüzük taktı.
Kız isteme merasiminde çift ayrıca şubatta evlenme kararı aldı.