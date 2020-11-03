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Gökçe Kırgız ve Yılmaz Taner nişanlandı

Gökçe Kırgız ve Yılmaz Taner nişanlandı

Gökçe Kırgız, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu Yılmaz Taner ile evliliğe ilk adımı attı.