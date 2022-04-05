Gökhan Alkan, Instagram'da temizlik yaptı

Ünlü oyuncu Gökhan Alkan, daha önce rol arkadaşı olan isimleri tek tek Instagram hesabından sildi.

Kendisi gibi aynı meslekte olan Nesrin Cavadzade ile 'Yasak Elma' setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve şimdilerde evlilik hazırlığı yapan Gökhan Alkan, sosyal medya paylaşımıyla tepki aldı.

TEK TEK SİLDİ

Instagram hesabını aktif olarak kullanan yakışıklı oyuncu, en son Kalp Yarası dizisinde rol almıştı. Yer aldığı projenin bitmesiyle dizide rol alan oyuncu arkadaşlarını takipten çıktı. Bu durum Alkan'ın hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

Aralarında; 'Yasak Elma'daki partneri Eda Ece, 'Kalp Yarası'ndaki rol arkadaşları Yağmur Tanrısevsin ve Şenay Gürler’in de bulunduğu birçok ismi takipten çıkan oyuncunun, bu hareketine anlam verilemedi.