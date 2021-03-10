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Gökhan Alkan: Nesrin'le evlilik yolundayız

Gökhan Alkan: Nesrin'le evlilik yolundayız

Rol aldıkları dizide tanışıp sürpriz bir aşka yelken açan ve son dönemde 'evlilik' haberleri ile gündemde olan Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade, önceki gün Etiler’de görüntülendi.