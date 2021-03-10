- Haberler
- Magazin Haberleri
- Gökhan Alkan: Nesrin'le evlilik yolundayız
Gökhan Alkan: Nesrin'le evlilik yolundayız
Rol aldıkları dizide tanışıp sürpriz bir aşka yelken açan ve son dönemde 'evlilik' haberleri ile gündemde olan Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade, önceki gün Etiler’de görüntülendi.
- Haber Merkezi
- 10.03.2021 - 15:14
- Güncelleme : 10.03.2021 - 15:16
Oyuncu çift Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade, önceki gün Etiler’de obejektiflere yansıdı.
"ZAMANI GELİNCE ÖĞRENİRSİNİZ"
İlişkilerinin yolunda gittiğini söyleyen ünlü çift, evlilik yolunda ilerlediklerini açıkladı. Alkan, “Zamanı gelince herkesten önce sizin haberiniz olur. Bizde her şey kuralına uygun oluyor. Evlilik yolunda güzel bir birlikteliğimiz var.” cevabını verdi.
Alkan'ın cevabını çok beğenen Cavadzade de sevgilisinin yanıtına kahkaha attı.