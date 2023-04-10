Gökhan Alkan'dan Burcu Özberk'e övgü Ünlü oyuncu Gökhan Alkan, Kraliçe dizisinde başrolü paylaştığı Burcu Özberk'i övdü.

ensonhaber.com

Kraliçe’de basketbolcu ‘Ateş Akça’ karakterine hayat veren Gökhan Alkan önceki gün Levent’te kuaföründen çıkarken görüntülendi.

‘Kraliçe’ hakkında konuşan oyuncu şunları söyledi:

"Ateş karakterini çok sevdim"

"Çok severek kabul ettiğim bir iş oldu. Türkiye’nin en büyük kanalında bu dizi ile seyirci ile buluşmak ayrı bir keyif. "Ateş karakterini çok sevdim. Hayat enerjisi ve çalışmayı çok sevmesi hoşuma gidiyor.

İyi bir basketbol izleyicisiyim. Mesela sabah 04.00’lere kadar NBA maçları için çok beklemişliğim vardır."Ama basketbol oynama konusunda hiç tecrübem olmamıştı, onun için ders aldım ve rolüme iyi bir şekilde hazırlandım"

"Ne desem az"

Gökhan Alkan partneri Burcu Özberk için "Onun için ne desem az! Harika bir insan ve harika bir partner."