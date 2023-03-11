Gökhan Çıra akılları karıştırdı! Sevgilisinin doğum gününde çiçek yolladı: İyi ki karım oldun Şu sıralar yeni aşkıyla gündem olan eski futbolcu Gökhan Çıra'nın sevgilisinin doğum gününde aldığı çiçeğe, "İyi ki doğdun karım. Nice senelerimize Çıra'm." yazdırması dikkat çekti.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın birlikteliği bir ayrıl bir mesajın ardından 2'nci kez boşanmayla sona erdi.

Ayrılığın ardından iki isim de yeni aşka yelken açsa da bu süreçte Ciğerci bir türlü aradığı aşkı buladı.

Çıra'nın ilişkisi ise dolu dizgin devam ediyor.

Evlenme teklifi etti

Öyle ki Gökhan Çıra, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından sevgilisi Eylül Keleş'e evlenme teklifi ettiği anları dahi paylaştı.

Paylaşıma, "Evet dedi" notunu ekleyen eski futbolcu, yeni bir evliliğin sinyalini verdi.

Birlikteliklerine dair sık sık paylaşım yapan ikiliden akılları karıştıran bir paylaşım geldi.

"İyi ki karım oldun"

Dün akşam sevgilisinin doğum günü için parti organize eden Çıra, kendisine hediye ettiği çiçeğe yazdığı not ile gündem oldu.

Söz konusu notta, "İyi ki girdin hayatıma. İyi ki benim iyi ki karım oldun. Seni çok seviyorum iyikim. Nice senelerimize Çıra'm." şeklindeki ifadeler, çiftin habersizce evlendiği haberlerini gündeme getirdi.

Dedikoduların ardından çiftten henüz bir açıklama gelmedi.