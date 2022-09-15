Petrol
93.62
-0.51%
Euro
18.2885
0.46%
Dolar
18.265
0.20%
Altın
991.56
-0.40%
Borsa
342
0.00%
Bitcoin
372.349
-1.18%
BTXN Coin
6.24
-4.58%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Gökhan Çıra yeni sevgilisiyle el ele yürüdü

    Selin Ciğerci ile evliliği noktalanan Gökhan Çıra, kısa sürede yeni bir aşka yelken açtı. Çıra, sevgilisiyle el ele görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2022 - 11:38
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 11:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gökhan Çıra yeni sevgilisiyle el ele yürüdü

    Sosyal medya ünlüsü Selin Ciğerci ile boşanan Gökhan Çıra, evliliğini çabuk unuttu.

    Boşanmasının üzerinden 1 ay geçmeyen Gökhan Çıra, dün ilk kez yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı.

    El ele dolaştılar

    Fotoğraftaki kişinin Sedef Bekiroğlu olduğu iddia edilirken, taze çiftten yeni bir hamle geldi.

    İkili, Bebek'te ilk kez el ele görüntülendi.

    İlişki sorularına yanıt vermeyen çift, gözden kayboldu.

    Gökhan Çıra yeni sevgilisiyle el ele yürüdü #1


    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Advertorial

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Saldırganlar moto kuryeyi darbederek üzerine araç sürdü
    3. Sayfa

    Saldırganlar moto kuryeyi darbederek üzerine araç sürdü

    Marmaris yangınının faili hakkındaki iddianame kabul edildi
    3. Sayfa

    Marmaris yangınının faili hakkındaki iddianame kabul edildi

    Görüş Bildir