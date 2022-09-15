- Haberler
- Magazin Haberleri
- Gökhan Çıra yeni sevgilisiyle el ele yürüdü
Gökhan Çıra yeni sevgilisiyle el ele yürüdü
Selin Ciğerci ile evliliği noktalanan Gökhan Çıra, kısa sürede yeni bir aşka yelken açtı. Çıra, sevgilisiyle el ele görüntülendi.
- Haber Merkezi
- 15.09.2022 - 11:38
- Güncelleme : 15.09.2022 - 11:40
Sosyal medya ünlüsü Selin Ciğerci ile boşanan Gökhan Çıra, evliliğini çabuk unuttu.
Boşanmasının üzerinden 1 ay geçmeyen Gökhan Çıra, dün ilk kez yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı.
El ele dolaştılar
Fotoğraftaki kişinin Sedef Bekiroğlu olduğu iddia edilirken, taze çiftten yeni bir hamle geldi.
İkili, Bebek'te ilk kez el ele görüntülendi.
İlişki sorularına yanıt vermeyen çift, gözden kayboldu.