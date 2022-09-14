Gökhan Çıra yeni sevgilisiyle paylaşım yaptı

Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile boşanmasından kısa süre sonra yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı. Paylaşımdaki kişinin Sedef Bekiroğlu olduğu iddia ediliyor.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, geçtiğimiz günlerde 2'nci kez boşanmıştı.

Bir dargın bir barışık ilişkileriyle sık sık gündeme gelen ikili, son olarak düğünde yan yana halay çekerken görüntülendi.

Boşanmanın ardından, Gökhan Çıra cephesinde bomba bir olay yaşandı.

Davanın sonuçlanmasının üzerinden henüz 1 ay bile geçmezken, Çıra'nın sosyal medya paylaşımı olay yarattı.

Yeni sevgilisi ortaya çıktı

Gökhan Çıra, 1,2 milyon takipçili hesabından yeni sevgilisine sarıldığı pozu paylaştı.

Ayrıca fotoğrafa kalpler koyan Çıra'nın yeni sevgilisinin de fenonem Sedef Bekiroğlu olduğu iddia ediliyor.