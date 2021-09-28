Gökhan Çıra'dan Selin Ciğerci itirafları

Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra, evliliğinin bitmesiyle ilgili bir açıklamada daha bulundu.

2019 yılında dünyaevine girdiği Selin Ciğerci ile 10 Eylül'de anlaşmalı olarak tek celsede sona eren Gökhan Çıra, boşanma nedeni, 'çocuk sözü' ve mal paylaşımının detaylarına dair açıklamalar yaptı.

Evliliğin bitmesinde aldatma gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Çıra, "Biz severek, dost olarak ayrıldık. Bütün gün beraberdik, artık anlaşamamaya başladığımızı anladık. Biraz daha zaman verseydik kötü ayrılabilirdik. İşlerimiz ortak, ofiste karşılaşıyoruz." dedi.

"HERKESE KARŞI DİK DURDUK"

Gökhan Çıra, "Selin'i tanıdığımda Instagram'daki takipçisi benden azdı. Çok eski tanışıyoruz. Çok şey atlattık. Herkese karşı dik durduk." ifadelerini kullandı.

"3. ŞAHIS YOK"

Basında çıkan "evliliğin üçüncü şahıslar nedeniyle bittiği" iddiası hatırlatılan Çıra, "Beni her gün başka biriyle yazdılar. Yakın arkadaşımın arkadaşına selam verdim, onunla yazdılar. Yakın dostuma selam verdim, onunla yazdılar. Ben kendimi, Selin de beni bildiği için üçüncü şahıslar yok.

"SELİN'İN HİÇBİR ŞEYİ YOKTU"

Selin'i tanıdığımda hiçbir şeyi yoktu. Benim de yoktu ama çok şükür profesyonel futbolcuydum. Selin'in ne işi vardı, ne güzellik merkezi. Bizim insanımız bilmeden dışarıdan konuşmayı çok seviyor.

"BÖLÜŞTÜK"

Biz her şeyi en baştan beraber yaptık. O reklamını girdi, ben başında durdum. Şirketimizde Selin ön planda, ben arka plandaydım. Boşanırken kimse bir şey istemedi, ne varsa birlikte bölüştük.

"5 DK SÜRDÜ"

Mal paylaşımı beş dakika sürdü. Yanımızda 200'den fazla çalışan insan var. Herkesin bilmesi gereken şey; bu işe başlarken onun da bir şeyi yoktu, benim de yoktu.

"ÇOCUK SÖZÜMÜ TUTAMADIM"

Bizim hayattan tek istediğimiz şey çocuktu. Hiç kimse bilmez. Hayatım boyunca Selin'e verdiğim her sözü tuttum. Bir tek çocuk sözümü tutamadım. Demek ki Allah istemedim, vardır bunda da bir hayır." şeklinde konuştu.