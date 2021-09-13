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    Gökhan Çıra'yı kızdıran yorum

    2019 yılında nikah masasına oturan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile futbolcu Gökhan Çıra, geçtiğimiz günlerde sürpriz şekilde boşandı.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2021 - 07:11
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 07:23
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    Gökhan Çıra'yı kızdıran yorum

    Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci, anlaşmalı olarak cuma günü Beykoz Adliyesi’nde boşandı.

    "BAŞARAMADIK"

    15 dakika süren davadan sonra iki tarafta sosyal medyadan ortak açıklama yaptı; "Birbirimizi çok sevdik, çok da çabaladık ama ne yazık ki bu ilişkiyi devam ettirmeyi başaramadık."

    Boşanma davasında eski futbolcu Gökhan Çıra, 3.5 milyon TL'lik aracıyla poz verince sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Çıra, gelen yorumlara daha fazla dayanamadı. Bir takipçisinin “Selin’in parasıyla aldığın arabayla hava mı atıyorsun” yorumuna şu karşılığı verdi: “Gördüğün o, bildiğin değil.”

    Gökhan Çıra yı kızdıran yorum #1

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