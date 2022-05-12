Gökhan Keser, Türkiye'deki zamları görünce şok oldu

Survivor'dan elenen Gökhan Keser ülkeye dönünce gıda ve yakıt fiyatlarını görünce şaşırdı.

Survivor All Star yarışmasında bulunan ve 4 ay sonra elenen Gökhan Keser, Türkiye'ye döndü.

Keser, Instgram hesabından yaptığı son paylaşımıyla gündeme geldi.

Adadan dönen Survivor Gökhan, markete gidince şoke oldu. 4 ay içinde yeniden yükselen fiyatlar karşısında şaşkına dönen Keser, sosyal medyadan tepki gösterdi.

"4 ay içinde geldiği nokta inanılmaz"

Survivor Gökhan Keser bir paylaşım yaparak "Bu sabah döndükten sonra ilk defa markete gittim… Zaten iyi olmayan durumun, sadece 4 ay içinde geldiği nokta inanılmaz. Şok geçirdim diyebilirim. Üretici fiyatları ne kadar acaba? Yakıt fiyatlarını söylemiyorum bile! Allah sonumuzu hayır etsin…" dedi.