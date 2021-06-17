Gökhan Mete'nin olaylı gecesi

Arkadaşıyla sokak ortasında kavga ederken görüntülendiğini anlayan Gökhan Mete, muhabirlerin boğazına yapıştı.

Usta oyuncu Gökhan Mete, Bodrum-Türkbükü’nde sokak ortasında bir arkadaşıyla kavga etti. Ağza alınmayacak küfürler sarf ederken eşi Ayşe Kökçü, Mete’yi sakinleştirmeye çalıştı. Bu kez yumruklar konuşmaya başladı.

TAŞ ATTI

O sırada flaşlar patlayınca Mete, arkadaşıyla olan kavgasını unutup, fotoğrafını çeken gazetecilere taş fırlattı.

Ayşe Kökçü’nün arkadaşları yardıma koşup, Mete’yi araçlarına bindirmeye çalıştı. Ama Gökhan Mete, eşinin “Ne olur arabaya bin gidelim.” sözlerini umursamadı.