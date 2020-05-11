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    Gökhan Özen: Eserlerim beni yaşatacak

    Yaşamını Amerika'da sürdüren Gökhan Özen'den bir paylaşım geldi.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2020 - 13:13
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    Gökhan Özen: Eserlerim beni yaşatacak

    Los Angelas’ta yaşayan ünlü şarkıcı Gökhan Özen, sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaştı.

    Artık kendine zaman ayırdığını söyleyen Özen, "Bir gün bedensel olarak bu dünyadan gideceğim." dedi.

    İşte Özen'in o paylaşımı:

    “Yaşadığım her günün değerini biliyorum. Bir gün bedensel olarak bu dünyadan göçeceğimi de biliyorum. Bu yüzden dünyevi hırslarımı bırakalı uzun zaman oldu. Kendime zaman ayırıyorum. Şarkılarımı sizlerle paylaştığım sürece de bu dünyada içim rahat. Çünkü biliyorum ki o eserler beni ilelebet yaşatacak!”


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