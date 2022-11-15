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    Gökhan Özen'in son hali

    42 yaşındaki yakışıklı şarkıcı Gökhan Özen, yıllara meydan okuyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2022 - 07:20
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    Gökhan Özen'in son hali

    2000'li yıllların başında çıkardığı Aramazsan Arama, Benim İçin N'apardın ve Dayanamam gibi şarkılarla akıllara kazınan şarkıcı Gökhan Özen, son haliyle gündem oldu.

    Ülkeyi sessiz sedasız terk eden Gökhan Özen, 7 yıldır Los Angeles'ta yaşıyor.

    Türkiye'ye kızlarını görmeye geliyor

    2010 yılında Selen Sevigen ile evlenen Gökhan Özen, kızları Ada ve Derin'i görmek için zaman zaman Türkiye'ye geliyor. Gökhan Özen ve Selen Sevigen çifti, 2016 yılında boşanmıştı.

    Gökhan Özen in son hali #1

    Gökhan Özen in son hali #2


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