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    Gökhan Özoğuz Demet Akalın'a sert tepki

    Şarkıcı Gökhan Özoğuz, sahne aldığı mekanda beğenmediği şampanyayı garsonun başından aşağı döken Demet Akalın'ı eleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2022 - 07:22
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    Gökhan Özoğuz Demet Akalın'a sert tepki

    Geçtiğimiz akşam sahne aldığı mekanda getirilen şampanyayı beğenmeyerek garsonun başından aşağı döken Demet Akalın'a tepkiler gelmeye devam ediyor.

    Nişantaşı'ndaki görüntülenen Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, Demet Akalın'ın yaptığı hareketle ilgili düşüncelerini söyledi.

    "Yorum yapılacak tarafı yok"

    Özoğuz, "Yorum bile yapılacak tarafı yok, üzücü şeyler. Tıynetsiz, seviyesiz hareketler. Gereksiz gereksiz hareketler. Bu hareket dünyanın her yerinde tepkiyle karşılanır. Dünyada o kadar saçma sapan şeyler oluyor ki artık bakmıyorum bile" ifadelerini kullandı.

    Gökhan Özoğuz Demet Akalın a sert tepki #1

    Gökhan Özoğuz Demet Akalın a sert tepki #2


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