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    Gökhan Özoğuz'dan O Ses Türkiye açıklaması

    Athena Gökhan Özoğuz, jürisi olduğu O Ses Türkiye'den neden ayrıldığını anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 09:36
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 09:53
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    Gökhan Özoğuz'dan O Ses Türkiye açıklaması

    Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, uzun yıllar O Ses Türkiye'de birlikte çalıştığı Acun Ilıcalı ile neden yollarını ayırdığını açıkladı.

    Özoğuz'a "Cevap vermezsin ama Acun'un seninle yollarını ayırması için baskı gördüğü doğru mu?" diye soruldu.

    "5 sene yeterli ya"

    "Özellikle cevap vermek istiyorum." yanıtını veren Özoğuz, ayrılık sürecini ise "Asla öyle bir şey olamaz çünkü Acun ilk programı yapmaya başladığından beri hep muhabbetimiz aynı gidiyordu. 5 sene doldu. Acun daha çok diğer programlarla alakalı yurt dışında olduğu için, zamanını doldurduğunu düşünüyorum aslında. 5 sene yeterli bir süre ya." dedi.

    Gökhan Özoğuz dan O Ses Türkiye açıklaması #1


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