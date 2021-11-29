Gökhan Tepe: Bir buçuk yıl ev işi yaptım

Gökhan Tepe: Bir buçuk yıl ev işi yaptım

Ünlü şarkıcı Gökhan Tepe, konserinde son bir buçuk yılını özetledi.

Ünlü şarkıcı Gökhan Tepe, önceki gün Maslak'taki bir mekanda sahne aldı. Konser öncesi samimi açıklamalarda bulunan Tepe, pandemi döneminin nasıl geçtiğini anlattı.

2016’da Aylin Özer’le evlenen Gökhan Tepe 2 yıl önce baba olmuş, oğlu Denizhan’a kavuşmuştu.

"EŞİM NE DERSE YAPTIM"

Pandemide bebek büyüttüğünü söyleyen şarkıcı “Bir buçuk yıl boyunca yer sildim, çamaşır çitiledim, bulaşık yıkadım. Eşim ne derse yapmaya çalıştım. Özellikle yer silmede iddialıyım. Biz bebek büyüttük evde. Hey yavrum hey” dedi.