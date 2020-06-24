Gökhan Töre, alışverişte

Ünlü futbolcu Gökhan Töre, eşini ve babaannesiyle alışverişe çıktı.

Futbolcu Gökhan Töre, mimar eşi Buket Töre ve babaannesi Bedriye Töre’yle İstinye Park’ta görüntülendi.

AİLECE ALIŞVERİŞ

Töre, yeni sezon mağaza giyim ürünlerine baktıktan sonra mutfak alışverişi yaptı. Ünlü futbolcunun, alışveriş yaparken babaannesi ve eşinin elini bir an bile bırakmaması dikkatlerden kaçmadı.

Töre ailesi, hayranlarının fotoğraf isteğini ise kırmadı.