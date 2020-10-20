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- Gökhan Töre ve eşi Buket Töre maskesiz yakalandılar
Gökhan Töre ve eşi Buket Töre maskesiz yakalandılar
Gökhan Töre ve 6.5 aylık hamile eşi Buket Töre, önceki akşam Bebek'te görüntülendi Çiftin koronavirüs tedbirlerine uymayarak, maske takmaması şaşırttı..
- Haber Merkezi
- 20.10.2020 - 08:10
Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu Gökhan Töre önceki akşam 6 buçuk aylık hamile eşi Buket Töre’yle Bebek’teydi.
Yeni doğacak çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Gökhan-Buket Töre çifti, Bebek'te bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı..
MASKE TAKMAMALARI DİKKAT ÇEKTİ
Bir mekandan çıkarken görüntülenen çiftin maske takmaması dikkatlerden kaçmadı. Töre kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.
ESRA BİLGİÇ'TEN 2019'DA AYRILMIŞTI
İki yıl evli kaldığı oyuncu Esra Bilgiç'ten Haziran 2019'da boşanan futbolcu, bir süre sonra mimar Buket Büyükdere'yle aşk yaşamaya başlamıştı. İkili, 7 ay önce nikah masasına oturmuştu.