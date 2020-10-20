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    Gökhan Töre ve eşi Buket Töre maskesiz yakalandılar

    Gökhan Töre ve 6.5 aylık hamile eşi Buket Töre, önceki akşam Bebek'te görüntülendi Çiftin koronavirüs tedbirlerine uymayarak, maske takmaması şaşırttı..
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2020 - 08:10
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    Gökhan Töre ve eşi Buket Töre maskesiz yakalandılar

    Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu Gökhan Töre önceki akşam 6 buçuk aylık hamile eşi Buket Töre’yle Bebek’teydi.

    Yeni doğacak çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Gökhan-Buket Töre çifti, Bebek'te bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı..

    MASKE TAKMAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

    Bir mekandan çıkarken görüntülenen çiftin maske takmaması dikkatlerden kaçmadı. Töre kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.

    Gökhan Töre ve eşi Buket Töre maskesiz yakalandılar #1

    ESRA BİLGİÇ'TEN 2019'DA AYRILMIŞTI

    İki yıl evli kaldığı oyuncu Esra Bilgiç'ten Haziran 2019'da boşanan futbolcu, bir süre sonra mimar Buket Büyükdere'yle aşk yaşamaya başlamıştı. İkili, 7 ay önce nikah masasına oturmuştu.

    Gökhan Töre ve eşi Buket Töre maskesiz yakalandılar #2

    Gökhan Töre ve eşi Buket Töre maskesiz yakalandılar #3

    Gökhan Töre ve eşi Buket Töre maskesiz yakalandılar #4

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