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Gökhan Türkmen, ayağını kırdı
Gökhan Türkmen, ayağının kırıldığını hastanede öğrendi.
- Haber Merkezi
- 16.11.2020 - 07:03
- Güncelleme : 16.11.2020 - 09:07
Yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturmak için gün sayan Gökhan Türkmen, klibi için geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçti.
KIRILDIĞINI FARK ETMEDİ
Gökhan Türkmen çekimler sırasında küçük bir kaza geçirdi, ancak önemsemedi. Set sonrası ayak bileğindeki ağrı nedeniyle hastaneye giden şarkıcı, ayağının kırıldığını öğrendi. Ayağı alçıya alınan Türkmen’e, doktoru 3 hafta yere basmaması gerektiğini söyledi.
Türkmen’in motosiklet de kullandığı çekimler 3 günde tamamlandı.