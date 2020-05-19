Göksel: Annem yine haklı çıktı

48 yaşındaki şarkıcı Göksel, ev karantinası günlerinde mutfakta çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Koronavirüs salgının ilk günlerinde İstanbul'dan kaçan Göksel, Ege’de bir köye yerleşerek, izole hayat yaşamaya başladı.

Ünlü şarkıcı günlük hayatından kareleri de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmaya başladı.

"YEMEK YAPMAK ÇOK ZEVKLİYMİŞ"

En son Instagram hesabından mutfakta çekilmiş bir karesini paylaşan Göksel altına şunları yazdı: "Annem, bana ev işlerini öğretirken baya direnirdim 'Ben yemek yapmayacağım, öğrenmeme gerek yok ki' diye tutturmuştum. O da ısrar ederdi 'bir gün ihtiyacın olabilir' diye. O gün geldi çattı, anneciğim yine haklı çıktı. Bu arada ben özenle yemek yapmanın ne kadar zevkli olduğunu keşfettim. Hele bir de sevdiklerin mutlu oluyorsa."