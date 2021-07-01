Göksel makyajsız görüntülendi

Nişantaşı'nda objektiflere takılan ünlü şarkıcı Göksel, makyajsız haliyle görüntülenince panik yaptı.

Türkiye'de koronavirüs vakasının tespit edildiği ilk gün Ege'deki bir köye yerleşerek izole hayat yaşamaya başlayan sevilen şarkıcı Göksel, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Göksel, çekildiklerini fark edince rahatsız oldu.

Makyajsız haliyle dikkat çeken şarkıcı Göksel, yerinden kalkarak restoranın arka kısmında bir yere oturdu.

"KENDİMİ İYİ HİSSETMEDİM"

İstanbul'u terk eden Göksel, “Ani bir kararla arkadaşımla Muğla’ya geldik. İstanbul’da kendimi iyi hissetmedim. Kendimize çok tatlı bir yer bulduk. Tam bir köy hayatı yaşıyoruz. Konserden konsere koşacağım diye düşünürken bir anda kendimi bahçede tavukların arasında buldum.” diye konuşmuştu.