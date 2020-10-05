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    Göksel, plajda

    Mart ayından beri Muğla'da olan ünlü şarkıcı Göksel, plajda poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2020 - 14:12
    • Güncelleme : 05.10.2020 - 14:12
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    Göksel, plajda

    Karantina günlerini Muğla'da bir köy evinde geçiren şarkıcı Göksel, Instagram'dan gündelik hayatıyla ilgili paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

    MUĞLA'YI SEVDİ

    İstanbul'a dönmek istemeyen ve bir türlü yazı kapatamayan Göksel'den şimdi de gittiği plajdan bir fotoğraf geldi.

    Plajda yanına gelen köpekle poz veren ünlü şarkıcı, kareye "Yeni hafta kadrajıma giren bu beyfendi gibi tatlı tesadüflerle geçsin." notunu düştü.

    Göksel, plajda #1

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