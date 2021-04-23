Euro
10.0107
0.27%
Dolar
8.3056
0%
Altın
477.22
0.15%
Borsa
1.345
1.1%
Bitcoin
413.899
-6.99%
EXEN Coin
19.51
-15.86%
10ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 10 C

    Gonca Vuslateri bir operasyon daha geçirecek

    Oyuncu Gonca Vuslateri, tedavi sürecinin iyi gittiğini ve bir operasyon daha geçireceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 23.04.2021 - 07:11
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 07:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gonca Vuslateri bir operasyon daha geçirecek

    Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından koronavirüse yakalandığını duyuran Gonca Vuslateri, evde talihsiz bir kaza geçirdi. Üzerine burnu açılsın diye içine kekik yağı döktüğü tenceredeki kaynar suyu döken 34 yaşındaki oyuncu hastaneye kaldırıldı.

    Tedavisi süren Vuslateri, bir operasyon daha geçireceğini açıkladı. Instagram hesabından son sağlık durumu ile ilgili takipçilerine bilgi veren oyuncu, şunları söyledi:

    "AZ KALDI"

    “Az kaldı… Yarın bir operasyon daha… Bu arada Covid terli ama ateşsiz gidiyor maşallah. Arayan, soran, sarılan, çiçek resimleri yollayan, sevgisini paylaşan herkese minnetimi sunarım.

    "SAĞLIK PERSONELLERİNE HAYRAN KALDIM"

    Sağlık personellerine bir kez daha hayran kaldım. Hastalarının ellerini tutup, öksürük krizlerinde ‘Geçecek, başaracaksındiye motive etmeseler sanırım psikolojik olarak gerçekten katlanılmaz olurdu. Bu süreçte her dakika ulaşılabilir olan ve daima elimden tutan doktoruma da teşekkür etmek istiyorum.”

    Gonca Vuslateri bir operasyon daha geçirecek #1Gonca Vuslateri bir operasyon daha geçirecek #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir