Gonca Vuslateri Hakan Akkaya markasının New York yüzü oldu

Ünlü modacı Hakan Akkaya'nın New York yüzü olan oyuncu Gonca Vuslateri'ni görenler tanımakta zorlandı.

Dünyaca ünlü modacı Hakan Akkaya, New York’ta bulunan Showroom'u için koleksiyon çıkarttı.

KAFA PROTEZİ

Vuslateri, Hakan Akkaya'nın yeni koleksiyonu için Selim Akar'a çarpıcı pozlar verdi. Bir hayli özenilerek hazırlanan çekimler için Gonca Vuslateri’nin kafatası kalıbı alınarak protezi çıkarıldı.

KAŞLAR KAPATILDI

Ünlü makyöz Burçin Göksu tarafından yapılan makyaj hileleriyle kapatılan kaşlar ile tamamlanan imajı hakkında başarılı oyuncu; ”Kendini olduğu gibi kabul etmek kendi hikayenin arkasında durmakla başlar” mesajını yüklediğimiz bir çekim yapmak istedik." dedi.