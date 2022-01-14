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    Gonca Vuslateri, İzzet Yıldızhan'ı ti'ye aldı

    Geçtiğimiz günlerde Hadise ve Gülşen'in sahne kostümleri ile ilgili açıklamalarda bulunan İzzet Yıldızhan'ı, bir etkinliğe katılan ve basının sorularını yanıtlayan Gonca Vuslateri ti'ye aldı.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2022 - 23:35
    • Güncelleme : 14.01.2022 - 23:52
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    Gonca Vuslateri, İzzet Yıldızhan'ı ti'ye aldı

    Çarşamba günü Etiler'de objektiflere takılan İzzet Yıldızhan sorulan sorulara cevap vermişti.

    "KÜLOTLA DA ÇIKMASINLAR"

    İzzet Yıldızhan Hadise ve Gülşen'in sahne kostümleri ile ilgili sorulan bir soruya, "Her sanatçının yaşam biçimi var, saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye! Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da çıkmasınlar bir zahmet. Ben demiyorum ki peçe ile çıksın. Ama sahne adabı denilen bir şey var." diye cevap vermişti.

    Gonca Vuslateri, İzzet Yıldızhan ı ti ye aldı #1

    SURATINI MONTLA ÖRTTÜ

    Yaşanan olaylardan sonra bugün bir etkinliğe katılıp basının sorularını yanıtlayan Gonca Vuslateri, bir kişinin mont uzatıp, "İzzet Yıldızhan yolladı." demesi üzerine montu alan Vuslateri, "Böğrüm gözüktü, İzzet Bey" diyerek İzzet Yıldızhan'ı ti'ye aldı.

    Gonca Vuslateri, İzzet Yıldızhan'ı ti'ye aldı - Video

    Gonca Vuslateri, İzzet Yıldızhan ı ti ye aldı #2

    Gonca Vuslateri, İzzet Yıldızhan ı ti ye aldı #3

    Gonca Vuslateri, İzzet Yıldızhan ı ti ye aldı #4


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