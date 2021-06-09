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    Gonca Vuslateri: Kendimle barışmam gerek

    Yanan bacağını gösteren ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, tedavi süreci ve sağlık durumu hakkında da konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2021 - 07:31
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    Gonca Vuslateri: Kendimle barışmam gerek

    Kkoronavirüse yakalandığı dönemde evinde tedavi gören Gonca Vuslateri, burnunu açması için içinde kekik yağı olan kaynar suyu üzerine dökerek talihsiz bir kaza yaşamıştı.

    Belinden aşağısı ciddi şekilde yanan Vuslateri hemen hastaneye yatırılıp, tedavi altına alınmıştı.

    "İYİYİM"

    Cihangir'de objektiflere takılan Vuslateri, bacağını gösterdi. Yanık izlerinin kırmızıdan mor yer renge dönüştüğü bacaklarında hasarın çok yavaş ama geçtiğini aktaran Vuslateri, "Şu an çok iyiyim. Hastaneden çıktım. Setlere başladım.

    "KENDİMLE BARIŞMAM GEREK"

    Uzun zamana yayılan yaklaşık 10 operasyon, PRP ve kök hücre tedavisi oldum. Doku yenilenmesi ile alakalı tüm operasyonlar gerçekleştirildi. Fakat artık psikolojik olarak kendimle barışma, kabul etme ve bunun biraz zaman alacağını kabul etme zamanı" diye konuştu.

    Gonca Vuslateri: Kendimle barışmam gerek #1Gonca Vuslateri: Kendimle barışmam gerek #2

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