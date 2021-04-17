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- Gonca Vuslateri koronavirüse yakalandı
Gonca Vuslateri koronavirüse yakalandı
Oyuncu Gonca Vuslateri, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.
- DHA
- 17.04.2021 - 20:20
- Güncelleme : 17.04.2021 - 20:30
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
"HERKES KENDİNE DİKKAT ETSİN"
Test sonucunun sosyal medya hesabından açıklayan Vuslateri, yaptığı paylaşımda "Herkes kendine dikkat etsin... Sıfır anksiyete geçirmeden geçsin gitsin. Amin. Korkeyrum" dedi.