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    Gonca Vuslateri koronavirüse yakalandı

    Oyuncu Gonca Vuslateri, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.
    • DHA
    • 17.04.2021 - 20:20
    • Güncelleme : 17.04.2021 - 20:30
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    Gonca Vuslateri koronavirüse yakalandı

    Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

    "HERKES KENDİNE DİKKAT ETSİN"

    Test sonucunun sosyal medya hesabından açıklayan Vuslateri, yaptığı paylaşımda "Herkes kendine dikkat etsin... Sıfır anksiyete geçirmeden geçsin gitsin. Amin. Korkeyrum" dedi.

    Gonca Vuslateri koronavirüse yakalandı #1

    Gonca Vuslateri koronavirüse yakalandı #2

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