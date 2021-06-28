Gonca Vuslateri: Sağlık sistemimiz çok iyi

Oyuncu Gonca Vuslateri, sağlık problemleri yaşadığı günleri anlatırken Türkiye'nin sağlık sistemini övdü.

Geçtiğimiz nisan ayında koronavirüse yakalanan genç oyuncu Gonca Vuslateri, hastalık sürecinde üzerine kaynar su dökmüştü.

Son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastanelik olan Vuslateri, başından geçen o günleri anlattı.

"ZOR BİR SÜREÇTİ"

Türkiye'de vaka sayısının yükseldiği dönemde koronavirüse yakalandığını belirten Vuslateri, "Aslında dikkatli davranıyordum. Dizi setlerinde de çok iyi tedbirler alınıyordu ama yine de kaçamadım. Zor bir süreçti. Çok halsiz hissediyordum kendimi." dedi.

"TENCERE BACAKLARIMIN ÜZERİNE DÖKÜLDÜ"

Vuslateri, evde karantinadayken nefesini açmak için kafasına havlu koyup yüzünü buhara tutmak istediğini anlatarak, "Kaynar su dolu tencereyi yatağıma koydum. Yatağıma oturmamla birlikte tencere bacaklarımın üzerine döküldü. Saniyesinde yandım ve derim çok büyük hasar gördü. O anda tamamen içgüdüsel olarak ilk müdahalemi yaptım. İnsan hayatta kalmaya çok dirençli bir varlık. Bunu o gün çok daha iyi anladım." diye konuştu.

"ACİLE GİRENE KADAR BENİMLE KONUŞTULAR"

Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a konuşan Vuslateri, olayın şokuyla ambulansı aramanın aklına gelmediğini dile getirdi.

O sırada kontrol için Sağlık Bakanlığı'ndan arandığını söyleyen Vuslateri, şöyle devam etti:

"Ama tam o sırada beni Sağlık Bakanlığı'ndan aradılar. Beni Kovid-19'dan dolayı kontrol için aramışlar tesadüfen. Telefondaki kadın beni çok sakinleştirdi. 'Adım adım gidiyoruz' deyip, ambulansın gelmesi için beni yönlendirdi. Acile girene kadar da telefonda konuştuk. 6 dakikada ambulans geldi. Ve 35 günlük hastane serüvenim başladı.

"TÜRKİYE ÇOK İYİ BİR SAĞLIK SİSTEMİNE SAHİP"

Hastanedeyken herkese söyledim; Türkiye müdahalelerde, tedavilerde çok iyi bir sağlık sistemine sahip. Kovid-19 sürecinde de bunu gördüm. Yurt dışında acilde 6-7 saat bekleyebilirsiniz. Bizde bu konuda çok hızlı müdahale ediliyor. Acile giriş yaptıktan sonra hemen operasyona girdim. Açıkçası iz kalır mı diye hiç endişem de olmadı. Çevremdekiler iz kalır mı diye daha çok endişelendi. Güzellik anlayışım da farklı benim. Obje olarak görmem insanları. Ben insanların manzarasına bakarım."

"DEVLET DÜŞMANLIĞIM OLMAZ, OLAMAZ"

Vuslateri, Tuba Kalçık'ın, "Asker bir aileden geliyorsunuz, Gaffar Okkan'la da akrabalığınız var..." sorusuna işe şu yanıtı verdi:

"Evet. Dedem de babam da asker benim. Polis olan da çok akrabam var. Babam asker olduğu için o disiplinle yetiştirdi bizi. Küçük yaşlardan itibaren de ülke ve bayrak sevgisini öğretti bize. O yüzden benim devlet makamlarına hiçbir zaman bir düşmanlığım olmaz, olamaz da. Gaffar Okkan da sorunuzda belirtiğiniz üzere akrabamız ve ailemizin içinde önemli yeri vardır. O ailemizin gurur kaynağıdır. Dedemin evinde onun ve dayımın fotoğrafları asılıdır. Vatanını çok seven biriydi Gaffar Okkan. Onun ismi hep yaşayacak."

