Gonca Vuslateri: Sakin olun evlenmiyoruz

Şarkıcı Hakan Altun ile aşk yaşayan oyuncu Gonca Vuslateri, haklarında çıkan "evlilik" iddialarına yanıt verdi.

Ünlü şarkıcı Hakan Altun, yıllardır süren yalnızlığını oyuncu Gonca Vuslateri ile sonlandırdı.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Geçtiğimiz ay Altun ile aşk yaşadığını itiraf eden Vuslateri, "Çok mutluyuz" açıklamasını yaptı. Çiftin evlilik hazırlığı yaptığı iddia edildi.

Vuslateri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddialara yanıt verdi.

"SAKİN OLUN"

"Kimsenin evlendiği yok." diyen oyuncu, "Sakin olun arkadaşlar. Virüslere dikkat edin, maskenizi takın." ifadelerini kullandı.