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- Gonca Vuslateri, spor hocasına aşık oldu
Gonca Vuslateri, spor hocasına aşık oldu
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, yeni aşkını spor yaparken buldu.
- Haber Merkezi
- 05.10.2022 - 11:22
- Güncelleme : 05.10.2022 - 12:07
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, bir fotoğraf çekimi için gittiği spor salonunda kalbini kaptırdı. Vuslateri’nin yeni aşkının, ünlülerin spor hocası Onur Gurur Özbek olduğu ortaya çıktı.
Gözlerden uzak
Şimdilik ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftin çok mutlu olduğu söyleniyor.
Onur Gurur Özbek, daha önce Ece Sükan, Zeynep Yılmaz, Özge Ulusoy, Helin Avşar gibi isimlere hocalık yapmıştı.