Gonca Vuslateri teknik ekibi eve almadı

Evine gelen teknik ekibi içeriye almayan Gonca Vuslateri'ne sosyal medyadan tepki gösterildi.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, son paylaşımıyla gündeme geldi. Vuslateri, televizyon kurulumu için evine gelen teknik ekibi kapıdan döndürdüğünü anlattı.

TEPKİ ALDI

Sebebi ise evcil hayvanını başka bir odaya koymasını istemeleriydi. Ünlü oyuncunun teknik ekibin bu isteğine tepkisi herkesi şaşırttı. Gonca Vuslateri'nin bu hareketi, sosyal medyada tepkilere yol açtı.

"ONLAR BENİM EV ARKADAŞIM"

Oyuncu, gelen tepkilerden sonra ise "Beni çok seven olmasın. Yalnızca iyi biriyim diye de çırpınmam. Bunlar büyük sorumluluklar kardeşim.. Hayvanlarım ev arkadaşlarımdır. Alerjisi olan 'alerjim var' diyecek. Odaya kapatın demeyecek. Bitti gitti. Memleketi karşıma alırım ki. Üslup önemli." diyerek yanıt verdi.