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- Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşka geldi
Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşka geldi
Yeni bir aşka yelken açan ikili Instagram üzerinden birbirlerinin fotoğrafını paylaştı. Hakan Altun, kısa bir süre sonra da takip ettiği herkesi silip sadece sevgilisini takip etmeye başladı.
- Haber Merkezi
- 19.12.2020 - 09:00
- Güncelleme : 19.12.2020 - 09:47
Yılın sürpriz aşklarından olan Hakan Altun-Gonca Vuslateri ilişkisi tam gaz devam ediyor.
Yaklaşık 1 aydır beraber olan çift, sosyal medya hesaplarından romantik bir paylaşım yaptı.
ŞARKILARLA MESAJ GÖNDERDİLER
Mutluluk pozu veren sevgililer, birbirlerine olan aşklarını şarkılı paylaşımlarla gösterdi.
Bodrum sahilinde çekilen bir kareyi yayınlayan Gonca Vuslateri, paylaşıma Sezen Aksu'nun 'Erkek Güzel' isimli şarkısını ekledi.
Hakan Altun ise güzel oyuncunun bu paylaşımına Müslüm Gürses'ten 'Kal Benimle' şarkısıyla karşılık verdi.
HERKESİ SİLDİ, AŞKI KALDI
Öte yandan şarkıcı Hakan Altun'un takip ettiği herkesi silip, sadece sevgilisini takibe devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.