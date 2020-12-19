Euro
9.3526
-1.11%
Dolar
7.6286
-0.96%
Altın
461.53
-1.12%
Borsa
1.408
0.64%
Bitcoin
175.968
-1.04%
EXEN Coin
11.40
2.88%
6ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 6 C
    Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşka geldi

    Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşka geldi

    Yeni bir aşka yelken açan ikili Instagram üzerinden birbirlerinin fotoğrafını paylaştı. Hakan Altun, kısa bir süre sonra da takip ettiği herkesi silip sadece sevgilisini takip etmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2020 - 09:00
    • Güncelleme : 19.12.2020 - 09:47
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Yılın sürpriz aşklarından olan Hakan Altun-Gonca Vuslateri ilişkisi tam gaz devam ediyor.

    Yaklaşık 1 aydır beraber olan çift, sosyal medya hesaplarından romantik bir paylaşım yaptı.

    ŞARKILARLA MESAJ GÖNDERDİLER

    Mutluluk pozu veren sevgililer, birbirlerine olan aşklarını şarkılı paylaşımlarla gösterdi.

    Bodrum sahilinde çekilen bir kareyi yayınlayan Gonca Vuslateri, paylaşıma Sezen Aksu'nun 'Erkek Güzel' isimli şarkısını ekledi.

    Hakan Altun ise güzel oyuncunun bu paylaşımına Müslüm Gürses'ten 'Kal Benimle' şarkısıyla karşılık verdi.

    Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşka geldi #1

    HERKESİ SİLDİ, AŞKI KALDI

    Öte yandan şarkıcı Hakan Altun'un takip ettiği herkesi silip, sadece sevgilisini takibe devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.

    Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşka geldi #2

    Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşka geldi #3

    Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşka geldi #4

    Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşka geldi #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir