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Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşka geldi

Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşka geldi

Yeni bir aşka yelken açan ikili Instagram üzerinden birbirlerinin fotoğrafını paylaştı. Hakan Altun, kısa bir süre sonra da takip ettiği herkesi silip sadece sevgilisini takip etmeye başladı.