Gonca Vuslateri'den Gülse Birsel'e fatura tepkisi

Gülse Birsel'in 2 bin 550 liralık elektrik faturası paylaşımına, oyuncu Gonca Vuslateri'den yorum geldi.

Oyuncu ve dizi senaristi Gülse Birsel, 2 bin 550 TL gelen elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaşarak "Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim, 3+1 düz daire ha burası" notunu düşmüş, çok sayıda tepki almıştı.

Birsel'in elektrik faturası paylaşımına bir yorum da oyuncu Gonca Vuslateri'den geldi.

YALAN DÜNYA DİZİSİNE ATIFTA BULUNDU

2012 ve 2014 yılları arasında yayınlanan senaristi ve başrol oyuncusu Gülse Birsel'in olduğu Yalan Dünya dizisinde Eylem ve Vasfiye Teyze karakterlerini canlandıran Gonca Vuslateri, o döneme atıfta bulunarak şunları yazdı:

"O GELEN FATURADAN 75 TL DAHA DÜŞÜK ÜCRETE OYNAMIŞ OYUNCUYUM"

"Bu ülkenin en az paraya en sevilen karakterini oynamış oyunculardanım. O gelen elektrik faturasından 75 TL daha düşüktü hem de. O yüzden fatura konusunda deneyimliyim. Soğuk havalarda arkadaşında kal. Sete ordan git. Ha bir de baget ekmek al 4’e böl pul biberle lup."







