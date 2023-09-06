Gonca Vuslateri'den yüzük sorularına cevap verdi ‘Yalan Dünya', 'Düğün Salonu' ve 'Her Şey Dahil' gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, çok merak edilen parmağındaki yüzük hakkında konuştu.

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En son verdiği röportajda "Çocuk sahibi olmak istiyorum. Hem de aşırı şekilde, inanılmaz derecede" diyen Gonca Vuslateri, Cihangir'de görüntülendi.

Ayak üstü basın mensuplarıyla sohbet eden Gonca Vuslateri, kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle yanıt verdi.

"Normal bir alyans"

Parmağındaki yüzük sorulan Vuslateri, "Tabii ki soracaksınız. Bu Adana burması. Ben Adana'da 11 yıl yaşadığım için, babam da asker olduğundan dolayı çok severim Adana işçiliğini. Burmadan kendime yüzük yaptırdım. Normal bir alyans, birinin takmışlığı yok. Kendim böyle bir şey istedim ve yaptırdım. Kimseye ümit vermek istemem. Altına gelen zamma göre tane tane böyle yaptırıp takmaya başladık" karşılığını verdi.

Edip Burak Ertoğan ile 2015–2018 yılları arasında evli kalan Vuslateri, "Gonca Hanım bunun yanına bir tektaş güzel gider" yorumu üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Bana tektaş takılsa bir gülme gelir"

"Yok arkadaşlar ben tektaş taşısam vallahi önce kendim gülerim. Çünkü bütün arkadaşlarımın tektaşlarına hayranımdır, muhteşem ellerine çok yakışır. Bana tektaş takılsa bir gülme gelir, bende yok o iş. Her şeyi elle yediğim için üzerine maydanoz falan gelir, yazık bin dolarlık tektaşa. Maydanoz roka falan olmaz yani! Bana tektaş takılsa bir gülme gelir, bende yok o iş.

Her şeyi elle yediğim için üzerine maydanoz falan gelir, yazık bin dolarlık tektaşa. Maydanoz roka falan olmaz yani! Alınca para ediyor, satınca para etmiyor. O yüzden ben bu burmalardan yaptırıp, takmaya devam edeceğim"