Gonca Vuslateri'ne bayrak tepkisi

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından yaptığı bayraklı paylaşımla tartışma yarattı.

Yeni filminin çekimleri için Datça'da bulunan oyuncu Gonca Vuslateri, çekimleri bitirdikten sonra Antalya'ya gitmek üzere yola çıktı.

Kendisini Antalya'ya götürecek olan aracın içerisinde uyurken çekilmiş bir karesini takipçileriyle paylaşan Vuslateri, 'Bayrağa saygısızlık ettin' şeklindeki yorumlara da kayıtsız kalmadı.

"ANTALYA'YA GİDİYORUM"

Vuslateri paylaşımına, “Günlerdir uykusuz, yorgun bir film süreci geçirdik. Fakat sonuç iyi olacak Her şey dahil... Biraz Datça böcekleri yedi ama olsun, başımızın eti hala sağlam... kehkeh... Sonra ben 29 Ekim coşkumla yola düştüm çünkü Antalya’da beni bekleyen şahane bir kongre var. O sıra Mustafa Ayata ile uyumuşuz ve bir uyandım, göz altıma kan oturmuş... yorgunluktan... Geçmiş olsun deyin diye değil ama bana biri Voldemort büyüsü yaptı herhalde.. EXPECTO PATRONUM! Aslan kaç parapara bum! Neyse.. Sabaha karşı İstanbul’dayım... Yarın üşüyeceğim.. işler bekler... Sizden ne haber?” ifadelerini not düştü.

"BEYNİ ÇILDIMIŞ İNSAN"

"Not: Bir kaç beyni çıldırmış insan 'bayrağa k.çını dönmüşsün' demiş... bayrağımı arkadan gelen araçlar görüyor ve 29 Ekim zamanına sahip çıkışımı gösteriyoruz.. Nedir sizin bu linç psikolojiniz bilmem.. Ben asker sülalesinden geliyorum.. Sülalem sahip çıktı bayrağa yeterince.. Polis olanlar da.. Şu vesvese edenleri takmayın."