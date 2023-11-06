Gonca Vuslateri'nin mutfak macerası: "Hamur açıldı, ben de saçıldım" Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu açıklayan ve sosyal medya hesabından dünyaya gelecek olan bebeğinin ultrason görüntüsünü yayınlayan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, mutfağa girdi.

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Geçtiğimiz haftalarda sevgilisinden bebek beklediğini açıklayınca herkesi şaşırtan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medyada da aktif bir isim.

Şu sıralar 3 aylık hamile olan 37 yaşındaki oyuncu, bebeğinin babasıyla mutfağa girdi.

Yoğun ve yorucu bir hafta geçiren Gonca Vuslateri, son olarak ev halini takipçileriyle paylaştı. "Birkaç gündür kelimelerle tarif edilemeyecek kadar motivasyonumu düşüren şeyler üst üste geliyor." diyen oyuncu, çareyi mutfağa girmekte buldu.

"Sevgilim pizza yapıyordu"

Sevgilisi pizza hazırlarken ona yardım eden Vuslateri, "O sırada mutfakta sevgilim pizza yapıyordu. Hamuru açmayı denedim, biraz stresim gider diye. Hamur açıldı, ben de saçıldım. Üstüme başıma bulaştırdım. Kelimeler gibi. En zor şey artık galiba sevmek. En çok da iki kelimeyle kıymetli: eskisi gibi." notu ile mesajını yazdı.

Daha önce yaptığı "Anne olmayı hiç istemedim" açıklamasıyla gündeme gelen oyuncu, yaşadığı süreci şöyle anlatmıştı:

"Hala aynı fikirdeyim"

"Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin. Kadın olduğum için doğurma özelliğim var zaten. Öncelikle şaşkınlığa son vereyim. Yani bu genelde olabiliyor. 'Anne olmak çok istemedim' açıklamamı önüme getirmeyin. Hala aynı fikirdeyim. Sadece gelene 'git' demiyorum. Bu da seçimim. Hazır demiyorken de; bu beni otomatik çocuk annesi yapar. Kendini kaybetmiş, annelik ayinlerinde görünür müyüm bilmiyorum ama gayet cool akıyor hayatım."

"Mükemmel bir sevgilim var"

Sevgilisi hakkında bilgi vermeyen ünlü isim, "Mükemmel bir sevgilim var. Gözüne ilk baktığımda 'bu adam' dediğim. Hâlâ da o adam. Sanırım hep o. Fakat ünlülük işinde değil." "Var olmak istememek demokratik hakkı. Öyle de olacak. Biz onu göreceğiz fakat hakkında konuşmayacağız. Nasıl ama? Cillop. Çünkü herkes baba olamaz. O bir baba adayı... Ne isterse o!" ifadelerini kullanmıştı.