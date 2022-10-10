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- Gonca Vuslateri'nin traktör pozları
Gonca Vuslateri'nin traktör pozları
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, traktör üzerinde poz verdi.
- Haber Merkezi
- 10.10.2022 - 15:01
- Güncelleme : 10.10.2022 - 15:42
Ekranların tanınan simalarından biri olan Gonca Vuslateri, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkmaya başladı.
Gonca'nın Urla tarzı
Tatil için Urla'ya giden oyuncu, ilginç tarzıyla traktör üstünde poz verdi.
Siyah mayosunun altına bol bir kot pantolon giyen ünlü oyuncu, çektirdiği pozlarını sosyal medyada hesabından yayınladı.
Vuslateri, yayınladığı karelerin altına da şu notu yazdı:
"İki traktör göreyim"
"İki traktör göreyim, kullanayım.. İki kilo fazlam var mı yok mu trekler abi der, binerim.. Ayağımızın tozuyla selam vermeye geldik."