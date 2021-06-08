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    Gonca Vuslateri'nin yeni sevgilisi Batuhan Mutlugil

    Gonca Vuslateri'nin, Rock grubu Duman'ın geçtiğimiz hafta 5 yıllık eşinden boşanan üyesi Batuhan Mutlugil ile birlikte olduğu iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2021 - 14:54
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 14:59
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    Gonca Vuslateri'nin yeni sevgilisi Batuhan Mutlugil

    Gonca Vuslateri, ünlü şarkıcı Hakan Altun'un ardından Duman grubu gitaristi Batuhan Mutlugil ile sürpriz bir birlikteliğe yelken açtı.

    HER PAYLAŞIMINA KALP KOYUYOR

    Çiftin bu dedikoduları ise Gonca Vuslateri'nin, Mutlugil'in paylaştığı fotoğraflara kalp emojisi koymasıyla ortaya çıktı.

    GİZLİ TUTMAK İSTİYORLAR

    Geçtiğimiz hafta 5 yıllık eşi Leyla Mutlugil'den boşanan ünlü rockçı ile Gonca Vuslateri'nin, birlikteliklerini şimdilik gözlerden uzak yaşamak istedikleri öğrenildi. Sürpriz ikili, konu hakkında bir açıklama yapmadı.

    Gonca Vuslateri nin yeni sevgilisi Batuhan Mutlugil #1Gonca Vuslateri nin yeni sevgilisi Batuhan Mutlugil #2

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