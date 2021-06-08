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- Gonca Vuslateri'nin yeni sevgilisi Batuhan Mutlugil
Gonca Vuslateri'nin yeni sevgilisi Batuhan Mutlugil
Gonca Vuslateri'nin, Rock grubu Duman'ın geçtiğimiz hafta 5 yıllık eşinden boşanan üyesi Batuhan Mutlugil ile birlikte olduğu iddia edildi.
- Haber Merkezi
- 08.06.2021 - 14:54
- Güncelleme : 08.06.2021 - 14:59
Gonca Vuslateri, ünlü şarkıcı Hakan Altun'un ardından Duman grubu gitaristi Batuhan Mutlugil ile sürpriz bir birlikteliğe yelken açtı.
HER PAYLAŞIMINA KALP KOYUYOR
Çiftin bu dedikoduları ise Gonca Vuslateri'nin, Mutlugil'in paylaştığı fotoğraflara kalp emojisi koymasıyla ortaya çıktı.
GİZLİ TUTMAK İSTİYORLAR
Geçtiğimiz hafta 5 yıllık eşi Leyla Mutlugil'den boşanan ünlü rockçı ile Gonca Vuslateri'nin, birlikteliklerini şimdilik gözlerden uzak yaşamak istedikleri öğrenildi. Sürpriz ikili, konu hakkında bir açıklama yapmadı.