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    Gonca Vuslateri'nin yeni yıl dileği

    Gonca Vuslateri, “2023’te, askıntı eski tiyatroculardan genç oyuncularımızı korusun Allah’ım” paylaşımıyla gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2023 - 12:08
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 12:11
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    Gonca Vuslateri'nin yeni yıl dileği

    Uzun zamandır ekranlarda göremediğimiz ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya paylaşımlarıyla şaşırtmaya devam ediyor.

    Gonca Vuslateri, son olarak Twitter’dan yaptığı açıklamayla gündem oldu.

    "Şiirini de al git"

    Oyuncu, “2023’te, askıntı eski tiyatroculardan genç oyuncularımızı korusun Allah’ım... Vay, vıy anıları, bitmeyen sigaraları ve tarikatlaşan kanunları... Sadece kelimelerle oynayan adam, insan onuruna hiç acımaz. Şiirini de alsın, gitsin.” dedi.

    Oyuncu, takipçilerinin tüm ısrarlarına rağmen kimlere gönderme yaptığını söylemedi. Vuslateri, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

    Gonca Vuslateri nin yeni yıl dileği #1


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