Gönül Yazar: Yaşımı söylemem

85 yaşına giren Gönül Yazar, arkadaşlarıyla beraber kutlama yemeğine gitti.

Sanat hayatı boyunca onlarca filmde rol alan ve birçok albüme imza atan Gönül Yazar, yeni yaşını önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir mekanda kutladı.

85 yaşına basan sanatçı, pandemi nedeniyle 1.5 yılın ardından ilk kez sosyal hayata karıştığını söyledi.

"YAŞIMI SÖYLEMEM"

Yazar, Erol Kaynar’ın gönderdiği doğum günü pastasını keserken, “Ben ne söylersem söyleyeyim yaşımı yine abartacaklar. O yüzden yaşımı söylemem.” dedi.

Geçtiğimiz ay geçirdiği kaza sonucu kaburgası kırılan ve bir aydır yatak istirahatinde olan sanatçı, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.