Gönül Yılman Saygan'dan yama eleştirilerine yanıt

Usta sanatçı Suavi'nin eşi Gönül Yılman Saygan, geçtiğimiz günlerde Twitter'da bir video paylaşmış ve bu görüntülerde kızının pantolonundaki yama çok konuşulmuştu.

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Suavi'nin eşi Gönül Yılman Saygan'ın, Twitter'da paylaştığı videoda kızı Suada'nın pantolonundaki yama gündem oldu.

"ATMIYORUZ YAMA YAPTIRIYORUZ"

Takipçilerinden, "Utanmıyor musun? Kızının pantolonunda yama var" tarzı mesajlar aldığını söyleyen Saygan, "Hayır, utanmıyorum. Kızımın birçok pantolonunda yama var. Hızla eskitiyor, atmak yerine yama yapıp tekrar giydiriyoruz. Hem terziler kazanıyor hem biz." dedi.

SUAVİ DE YAPIYOR

Eşi Suavi'nin de kıyafetlerine tadilat yaptırdığını anlatan Saygan, "Ayakkabılarımıza, çantalarımıza da yaptırıyoruz" şeklinde konuştu.

Saygan, "Kızınızın yaşıtları tarafından dalga konusu olması, sizin 2-3 beğeni almanıza değecekse, devam" diyen takipçisine ise, "Hiç dalga konusu olmadı. Çocuklar böyle şeyleri bilmezler. Bu tarz şeyleri ebeveynlerden öğrenirler" yanıtını verdi.

KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Gönül Yılman Saygan koronavirüse yakalanmış, 10 gün boyunca Saygan'la ilgilenen eşi Suavi de hastalıktan kaçamamıştı. Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Gönül Yılman Saygan, eşi Suavi'nin koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.